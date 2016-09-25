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    Данильянц: «В первом тайме получилось все, во втором столько сил уже не было»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

    «В первом тайме у нас получилось все, что мы задумывали: держать соперника в напряжении, играть активно даже без мяча. Во втором тайме уже сил столько не было, присутствует напряжение из-за того, что мы играем в плотном календаре.

    У ребят сил не было, понадобился характер, поэтому я благодарен им за то, что они сумели удержать преимущество и выиграть матч. Игра была очень энергозатратной», – сказал Данильянц.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 25 сентября 2016, 00:57

      а нельзя в первом тайме сразу три гола забивать, чтоб во втором(когда сил не осталось) поспокойнее себя чувствовать???
      не первый матч уже по такому сценарию....
      Локо запросто мог по- краснодарски матч закончить....
      и ещё: тренерам четырёх наших команд наверное хватит уже в каждом разговоре напоминать про то, какие у вас напряжённые игры, плотные графики и как вы вообще заебались играть в этот долбаный футбол!!!

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