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    «Реал» потерял очки в матче с «Лас-Пальмасом», дважды ведя в счете

    В матче шестого тура Примеры «Реал» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Асенсио, 33;

    1:1 – Тана, 38;

    1:2 – Бензема, 67;

    2:2 – Араухо, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 00:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 25 сентября 2016, 11:47

      Какой же умница Начо Фернандес!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 сентября 2016, 11:37

      В этом сезоне тяжко всем будет.

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