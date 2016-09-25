«Реал» потерял очки в матче с «Лас-Пальмасом», дважды ведя в счете

Какой же умница Начо Фернандес!
В матче шестого тура Примеры «Реал» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Асенсио, 33;
1:1 – Тана, 38;
1:2 – Бензема, 67;
2:2 – Араухо, 85.
В матче шестого тура Примеры «Реал» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Асенсио, 33;
1:1 – Тана, 38;
1:2 – Бензема, 67;
2:2 – Араухо, 85.
Какой же умница Начо Фернандес!
В этом сезоне тяжко всем будет.