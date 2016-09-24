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    Конте: «Прекрасная команда у нас только на бумаге»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал действия своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Арсенала» (0:3).

    «Думаю, что у нас с первых минут не было правильного отношения к игре. После сегодняшнего матча мы думаем, что нам нужно много работать, потому что прекрасная команда у нас только на бумаге. Дело всегда в команде, а не в отдельных личностях. Когда ничего не работает, то футболисту тяжело играть.

    Я не хочу говорить об ошибке Кейхилла – это неправильно по отношению к игроку. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Если кто-то думает, что эта команда готова бороться, то должен сказать, что нужно сильно улучшить игру, чтобы прекрасная команда появилась на поле, а не только на бумаге.

    У нас не было баланса, и теперь пришло время пересмотреть все. Пропустить три гола – это невероятно. Мы должны держать в голове прошлый сезон, чтобы не повторить ошибок. Мы должны много думать, чтобы очень быстро найти правильный путь», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 22:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 сентября 2016, 19:10

      скоро в Спартак поедешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 сентября 2016, 07:59

      Ничего удивительного в отставке Конте не будет. В Англии трудно как тренировать так и играть. Не каждому дано. У Раньери вон под старость лет только получилось в Англии

      -1
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      Рейтинг: +13

      fineflat 24 сентября 2016, 23:27

      Во втором тайме была правильная схема тактическая от нее Челси можно строить игру. Я ожидал проигрыш но Конте начал игру так чтобы выиграть он слишком рискнул с составом и расстановкой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 сентября 2016, 22:21

      Я бы рискнул выпустить Аину, Лофтуса-Чика, Чалобу, Микела, Педро и Батшуайи с первых минут . . . А да, еще в ворота Эдуарду поставить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ > Аристократ Олжик 24 сентября 2016, 22:23

      Ты прав надо срочно менять состав.

      4
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      Рейтинг: +13

      fineflat > Аристократ Олжик 24 сентября 2016, 23:28

      Второй состав Челси чуть не всосал второму составу Лестера не придумывай те

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > fineflat 26 сентября 2016, 08:13

      А ты предлагаешь и дальше смотреть на унылую игру Кэйхилла и Давида Луиза?

      7
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 24 сентября 2016, 22:18

      Думай думай думай и ещё раз думай ли поедеш обратно в Италию. Другого не будет.это не игра а позор. Ничего другого сказать не могу. Манчестер с такой игрой тоже разоряет. Удачи.

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