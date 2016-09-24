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    Широков: «Показатель посещаемости в РФПЛ упал, потому что играют по системе «осень-весна»

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков выразил мнение, что система проведения матчей РФПЛ «осень-весна» является главной причиной невысокой посещаемости чемпионата.

    – Россия – футбольная страна?

    – Естественно. Почему я не должен так считать?

    – В стране – оголтелые фанаты...

    – Но они же на футбол все равно идут, а не в театр и там не безобразничают. А разве Россия не футбольная страна? Как вы объясните обратное?

    – Количеством зрителей на трибунах.

    – Может, мы неправильно выбрали систему соревнований? Показатель посещаемости упал, потому что играют по системе «осень-весна». Когда летом играли, больше народу ходило. Вот будет исполком, тогда и выступим на эту тему. Ни болельщикам, ни футболистам, особенно в низших дивизионах эта система не подходит.

    – Почему тогда футболисты не выступали с этой позицией, когда осуществлялся переход?

    – Все выступали. У всех, у кого спрашивали, были против. Но только не те, кто считает, что у нас не футбольная страна. Они были «за». Какие плюсы от перехода-то? Вы только о Премьер-лиге дискутируете, а про второй дивизион забыли. Там люди по полгода не играют, а раньше играли в футбол семь-восемь месяцев в году.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2016 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 сентября 2016, 18:17

      А март-май плюс июль-ноябрь, не восемь получаетсятся???
      Только ныкать и хныкать!!! Я НЕ ВИЖУ НИ МИНУСОВ НИ ПЛЮСОВ!!! ТАК ЧТО НЕ СТОИТ НИ ЧЕГО УЖЕ МЕНЯТЬ!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 18:12

      Совершенно верно, за что "спасибо" Гинеру и К.

      -2
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