Прядкин: «Решение сняться с выборов главы РФС было осознанным, но оно не было задумано заранее»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о причинах сняться с выборов президента РФС в пользу действующего главы организации Виталия Мутко.

«Сняться – осознанное решение, и это не значит, что так было задумано, как многие говорят. Решение я принял сегодня, мне, наверное, повезло, что моя буква оказалась последней, я смог послушать все программы. Свою программу я не раскладывал, она практически полностью копирует программу Виталия Леонтьевича Мутко. Коллеги ко мне подходили и говорили, что я правильно сделал, что не стал зачитывать стратегические цели.

Вчера поздно вечером я приезжал в отель – коллеги из клубов и регионов попросили подъехать. Пообщался и понял, что все хотели бы видеть в лице руководителя российского футбола человека, который довел бы до конца разрешение проблем, которые существуют, в том числе кредиторскую задолженность. Который консолидировал бы все силы в руководстве российского футбола, и в течение года у нас не было никаких скандалов, все работали в едином русле», – сказал Прядкин.