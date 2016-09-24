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  • Прядкин: «Решение сняться с выборов главы РФС было осознанным, но оно не было задумано заранее»

Прядкин: «Решение сняться с выборов главы РФС было осознанным, но оно не было задумано заранее»

24 сентября 2016, 17:25
6

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о причинах сняться с выборов президента РФС в пользу действующего главы организации Виталия Мутко.

«Сняться – осознанное решение, и это не значит, что так было задумано, как многие говорят. Решение я принял сегодня, мне, наверное, повезло, что моя буква оказалась последней, я смог послушать все программы. Свою программу я не раскладывал, она практически полностью копирует программу Виталия Леонтьевича Мутко. Коллеги ко мне подходили и говорили, что я правильно сделал, что не стал зачитывать стратегические цели.

Вчера поздно вечером я приезжал в отель – коллеги из клубов и регионов попросили подъехать. Пообщался и понял, что все хотели бы видеть в лице руководителя российского футбола человека, который довел бы до конца разрешение проблем, которые существуют, в том числе кредиторскую задолженность. Который консолидировал бы все силы в руководстве российского футбола, и в течение года у нас не было никаких скандалов, все работали в едином русле», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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edw7777
1474728622
Шестерка. Это как это так бывает? осознано, но не задумано заранее. Два взаимоисключающих решения. Еще и с головой не дружит. Всякое уважение потерял.
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Aztec58
1474729171
Всё по сценарию, ага.
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Legioner-05
1474729297
Заплатили мля и поэтому не заранее..
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ZhenjaSAB
1474729648
Пр....
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