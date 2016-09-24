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    ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами и сыграли вничью

    В матче 8-го тура РФПЛ ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами в дебюте встречи и сыграли вничью – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    1:0 – Траоре, 3

    1:1 – Смолов, 15

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 19:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 сентября 2016, 20:20

      Хорошо))

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 сентября 2016, 20:19

      ЦСКА остается "чемпионом" по откатам мяча вратарю.А это говорит только об одном,у команды не поставлена игра.Игроки не знают и не умеют играть в современный футбол.Только бездарные навесы на человека.который очень слабо играет на "втором"этаже.Остальные еще хуже!Никто не умеет обыграть "один в один".Лупят по мячу,а куда он полетит.... своему,но чаще чужому.Игроки ЦСКА совсем не обучены азам футбола.Все действия примитивные,видны заранее и главное нет мысли.Играют как получится.Неужели Слуцкий не видит и не понимает,что с такой игрой он далеко не уедет????!!!!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Boniel+ 24 сентября 2016, 20:46

      Даже смешно читать ,все что ты написал. Думаю ,что то тебе объяснять и доказывать бесполезно . Кстати ,Слуцкий все видит, и не раз высказывался о игре отдельных футболистов.

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      Рейтинг: +295

      dudarik 24 сентября 2016, 20:07

      Хороший результат!!!

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      Рейтинг: +62

      NoN141 > dudarik 27 сентября 2016, 23:30

      и у вас хороший результат

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      Рейтинг: +7801

      BarStep 24 сентября 2016, 19:37

      Результат нас устраивает, но эти команды представляют нашу Страну в европе - и от этого становится печально...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 сентября 2016, 19:20

      Счёт по игре. На победу никто не наиграл. У ЦСКА очень серьёзная потеря: из-за четвёртой жёлтой карточки в Ростов-на-Дону не поедет Вернблум, а это может стать катастрофой, ибо такого опорника-чистильщика центра поля в РФПЛ пока просто нет.
      У ЦСКА лучшими на поле были Тошич и Фернандес, у "Краснодара" - Куасси и Смолов. Стоит отметить, что если талант Поля Погба стал раскрываться в 19-20 лет, то у Куасси - в восемнадцать. Не удивлюсь, если в "Краснодаре" вырастет звезда мирового футбола. Смолова же я выделил не только за мастерски забитый мяч, а за активность и работу на поле на партнёров (один раз, правда, пожадничал в самом конце встречи...). Траоре этим не отличался. С одной из двух передач от Тошича один мяч он забил в дебюте встречи, второй раз ударил бесхитростно в упор и вратарь спас свою команду... Но где работа на поле? Где он цеплялся за мяч? Где он выигрывал верховую борьбу со скидкой на партнёров? Ничего этого или почти ничего в игре Траоре не наблюдается, хотя завершить атаку команды он способен... В играх РФПЛ... Вот только этого мало для игры в Лиге Чемпионов... Там иного уровня и игроки, и команды...

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 сентября 2016, 19:17

      Очень интересная и содержательная игра.ЦСКА был ближе к победе, но и Краснодар заслужил ничью...Интересней смотреть,(больше мысли,что-ли)чем матчи Премьер-лиги в Англии(но тут скорости побольше,мысли меньше)-есть такое мнение...

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 19:06

      Отскочили кони, блин, в концовке быки могли поднять их на рога. Блюм - костолом, мутный Иванов мог бы его и удалить и карточек конявым обязан был больше показывать.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 24 сентября 2016, 19:06

      Ничья в пользу Спартака.

      5
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 > richi 24 сентября 2016, 19:07

      согласен!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 18:54

      Красивая игра.....равные соперники)))

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 24 сентября 2016, 18:47

      Как шалопаев оборону прошёл,молодец

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