ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами и сыграли вничью

В матче 8-го тура РФПЛ ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами в дебюте встречи и сыграли вничью – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

1:0 – Траоре, 3

1:1 – Смолов, 15