ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами и сыграли вничью

Хорошо))
В матче 8-го тура РФПЛ ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами в дебюте встречи и сыграли вничью – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Траоре, 3
1:1 – Смолов, 15
В матче 8-го тура РФПЛ ЦСКА и «Краснодар» обменялись быстрыми голами в дебюте встречи и сыграли вничью – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Траоре, 3
1:1 – Смолов, 15
Хорошо))
ЦСКА остается "чемпионом" по откатам мяча вратарю.А это говорит только об одном,у команды не поставлена игра.Игроки не знают и не умеют играть в современный футбол.Только бездарные навесы на человека.который очень слабо играет на "втором"этаже.Остальные еще хуже!Никто не умеет обыграть "один в один".Лупят по мячу,а куда он полетит.... своему,но чаще чужому.Игроки ЦСКА совсем не обучены азам футбола.Все действия примитивные,видны заранее и главное нет мысли.Играют как получится.Неужели Слуцкий не видит и не понимает,что с такой игрой он далеко не уедет????!!!!
Результат нас устраивает, но эти команды представляют нашу Страну в европе - и от этого становится печально...
Счёт по игре. На победу никто не наиграл. У ЦСКА очень серьёзная потеря: из-за четвёртой жёлтой карточки в Ростов-на-Дону не поедет Вернблум, а это может стать катастрофой, ибо такого опорника-чистильщика центра поля в РФПЛ пока просто нет.
У ЦСКА лучшими на поле были Тошич и Фернандес, у "Краснодара" - Куасси и Смолов. Стоит отметить, что если талант Поля Погба стал раскрываться в 19-20 лет, то у Куасси - в восемнадцать. Не удивлюсь, если в "Краснодаре" вырастет звезда мирового футбола. Смолова же я выделил не только за мастерски забитый мяч, а за активность и работу на поле на партнёров (один раз, правда, пожадничал в самом конце встречи...). Траоре этим не отличался. С одной из двух передач от Тошича один мяч он забил в дебюте встречи, второй раз ударил бесхитростно в упор и вратарь спас свою команду... Но где работа на поле? Где он цеплялся за мяч? Где он выигрывал верховую борьбу со скидкой на партнёров? Ничего этого или почти ничего в игре Траоре не наблюдается, хотя завершить атаку команды он способен... В играх РФПЛ... Вот только этого мало для игры в Лиге Чемпионов... Там иного уровня и игроки, и команды...
Очень интересная и содержательная игра.ЦСКА был ближе к победе, но и Краснодар заслужил ничью...Интересней смотреть,(больше мысли,что-ли)чем матчи Премьер-лиги в Англии(но тут скорости побольше,мысли меньше)-есть такое мнение...
Отскочили кони, блин, в концовке быки могли поднять их на рога. Блюм - костолом, мутный Иванов мог бы его и удалить и карточек конявым обязан был больше показывать.
Красивая игра.....равные соперники)))
Как шалопаев оборону прошёл,молодец