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    Мутко: «Я не собираюсь руководить РФС 50 лет»

    Глава РФС Виталий Мутко, который сегодня был переизбран на должность президента организации, отметил, что не видит ничего удивительного в снятии с выборов своих кандидатур Сергеем Прядкиным и Игорем Ефремовым в его пользу. Напомним, Мутко в итоге набрал 266 голосов, значительно обойдя своего основного конкурента Валерия Газзаева.

    «Мне понравилось, что они высказали свою позицию. Нужно давать людям высказаться. На выборах в УЕФА бывает и один кандидат. 65 процентов голосов? Я не зацикливаюсь на цифрах и нормально бы отнесся, если бы победил кто-то еще. Я не собираюсь сидеть здесь 50 лет. Если бы видел антагонизм, то, может, и не пришел бы», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2016 16:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +40

      PESHES 24 сентября 2016, 20:19

      Гнать его в шеююююююююю из спорта....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 18:14

      Сколько сидеть и где зависит не от тебя, ага, может ещё Службой внешней разведки поруководишь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 сентября 2016, 18:13

      Даже Путин столько не потянет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 24 сентября 2016, 18:07

      Мутко мошеник

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 17:38

      Мудко дал понять, что 50 лет он не собирается сидеть на этом кресле, но будет сидеть до тех пор, пока вперед ногами не выносят.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 24 сентября 2016, 17:32

      Вы, батенька ,оптимист ! В 58 то лет !

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 17:01

      осчастливил! слава богу не 50 лет

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 24 сентября 2016, 16:54

      говорят, или врут, что Артём Милевский приветствовал болельщиков Тосно фразой: ГРАБЬ, БУХАЙ, ОТДЫХАЙ...
      правда-не правда, не знаю....но троим "против Газзаева" это сегодня можно написать над праздничным столом....

      -1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 24 сентября 2016, 16:53

      Надеюсь, ты сдохнешь уже через год...

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 сентября 2016, 16:48

      Опять намутил...)))

      0
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