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    Роман Широков: «Лимит на легионеров «10+15» является вполне актуальным»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков, являющийся кандидатом на пост главы Общероссийского профсоюза футболистов, отметил, что считает актуальным формат лимита на легионеров «10 иностранцев+15 россиян» в заявке. Нынешнее ограничение имеет вид «6+5» на поле.

    «У профсоюза консолидированной позиции еще нет. Мы выскажем мнение по этому вопросу чуть позже. Лично моя позиция – формат «10+15» вполне актуален», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    24.09.2016 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 18:41

      Формат "10+15 в заявке" приведёт к тому, что на поле в составе команды окажется лишь один россиянец, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 16:37

      наверное Широков будет вместо Мутко работать а тот только осуществлять главенствующую роль

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