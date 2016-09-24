Роман Широков: «Лимит на легионеров «10+15» является вполне актуальным»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков, являющийся кандидатом на пост главы Общероссийского профсоюза футболистов, отметил, что считает актуальным формат лимита на легионеров «10 иностранцев+15 россиян» в заявке. Нынешнее ограничение имеет вид «6+5» на поле.

«У профсоюза консолидированной позиции еще нет. Мы выскажем мнение по этому вопросу чуть позже. Лично моя позиция – формат «10+15» вполне актуален», – сказал Широков.