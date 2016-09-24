Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балотелли получил вызов в сборную Италии

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли получил вызов с борную Италии. В последний раз цвета «скуадры адзурры» 26-летний игрок защищал в 2014 году.

    Сообщается, что французскому клубу поступило уведомление от Федерации футбола Италии, в котором было указано, что форвард вызван в национальную команду.

    Напомним, подопечным Джампьеро Вентуры в скором времени предстоит провести два поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Шестого октября итальянцы встретятся с Испанией, а девятого померяются силами с Македонией.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 18:19

      шта? ну забил чуток... неужели все так плохо у Италии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 сентября 2016, 16:21

      Заслужил же. Лидер команды которая сейчас первая во Франции. Так что всё по делу. Будем смотреть, моет и в сборной зажжёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 16:05

      Очередной шанс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 24 сентября 2016, 15:39

      Неожиданно

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11