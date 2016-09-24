Мутко: «Возможно, ЧМ-2018 получит два талисмана»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что чемпионат мира-2018 может получить сразу два талисмана. Напомним, что на эту роль претендуют Кот, Тигр и Волк. В настоящий момент идет интерактивное голосование, результаты которого будут объявлены 21 октября.

«Может, их и двое в итоге будет. Надеюсь, на объявление результатов 21 октября приедет президент ФИФА», – отметил Мутко.

Мировое первенство 2018 года состоится в России и пройдет в 11-ти городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.