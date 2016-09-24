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    Мутко: «Возможно, ЧМ-2018 получит два талисмана»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что чемпионат мира-2018 может получить сразу два талисмана. Напомним, что на эту роль претендуют Кот, Тигр и Волк. В настоящий момент идет интерактивное голосование, результаты которого будут объявлены 21 октября.

    «Может, их и двое в итоге будет. Надеюсь, на объявление результатов 21 октября приедет президент ФИФА», – отметил Мутко.

    Мировое первенство 2018 года состоится в России и пройдет в 11-ти городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:06

      А почему не три, как в Сочи? Один - от президента, другой - от премьера, ну и третий - якобы от общественности.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero 24 сентября 2016, 14:50

      Виталий Мутко: "На ЧМ-2108 будут 2 талисмана. Первый я, а второй тот за который проголосуют".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 24 сентября 2016, 14:39

      я так понял сегодня одного их них выбрали

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 сентября 2016, 14:22

      Одного он уже получил, в лице самого МуДко ((

      0
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