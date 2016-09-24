Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

Наконец-то наш дорогой и горячо любимый Владимир Владимирович начал выполнять свои обещания. Обещал мочить террористов в сортире - и пожалуйста -двадцати лет не прошло и пожалуйста - первый пошёл. Мемориальную доску на дверь сортира в здании РФС.
Сегодняшний арест главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина связан с подозрением его в организации и непосредственном участии в массовой драке, которая случилась между ярыми фанатами «Спартака» и ЦСКА 31 января этого года в центре Москвы.
Против Шпрыгина возбудили уголовное дело по статье 213.2 – «Хулиганство».