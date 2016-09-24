Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

    Сегодняшний арест главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина связан с подозрением его в организации и непосредственном участии в массовой драке, которая случилась между ярыми фанатами «Спартака» и ЦСКА 31 января этого года в центре Москвы.

    Против Шпрыгина возбудили уголовное дело по статье 213.2 – «Хулиганство».

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4

      zepp61 24 сентября 2016, 16:17

      Наконец-то наш дорогой и горячо любимый Владимир Владимирович начал выполнять свои обещания. Обещал мочить террористов в сортире - и пожалуйста -двадцати лет не прошло и пожалуйста - первый пошёл. Мемориальную доску на дверь сортира в здании РФС.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 24 сентября 2016, 16:13

      В последние годы трибуны футбольных стадионов стали привлекательным местом для всякого маргинального сброда. Это было следствием полного попустительства со стороны не только руководства клубов, но и центрального аппарата. Причём не только попустительства, но и даже поддержки.



      Футбол привлекает быдло наличием огромного количества зрителей, перед которыми они могут реализовать свои комплексы. Быдло не существует в одиночестве. Оно в одиночку чахнет из-за отсутствия социального статуса. Быдлу нужен «локоть товарища». «Их сила в единстве». По одному они пустые нули. Вот они и прутся на Футбол. Кого здесь только нет! – комплексующие сопляки, уличная шпана, националисты... Все маргинальные группы представлены на футбольных трибунах. И криминалу, «делающими бабки» не без помощи этих безмозглых подростков и переростков тут раздолье.



      Многие из них искренне верят, что они футбольные болельщики. Но если на футбольные матчи будет собираться по 15 человек, а на соревнования по городкам по 30 тысяч, то они тут же все попрутся на городки и забудут про футбол. Им нужна толпа! И пока футбольные власти будут нянчиться со всякими дебилами из созданных ими же ВОБ-ов и вытаскивать их из европейских тюрем, порождая дальнейшую безнаказанность, эти околофутбольные войны среди всякой дряни будут только разрастаться.



      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Виталий1 24 сентября 2016, 20:40

      " из созданных ими же"
      Подписываюсь на все 146%,

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 сентября 2016, 14:46

      Для устрашения

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 сентября 2016, 14:42

      Не понятно. Зачем на конференции устраивать шоу. Для устранения - иначе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:39

      А поговаривают, что Шпрыгина задержали по запросу Франции по событиям драки с англичанами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 24 сентября 2016, 13:54

      лайфньюс... всё понятно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 сентября 2016, 13:34

      Хе а что типа без него все без рук и языка, договориться не могут где подраться??

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 сентября 2016, 13:34

      Он же мент, алё!Мудко начал работу, скот.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11