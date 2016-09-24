Широков пошутил над предвыборным заявлением Газзаева

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал слова кандидата на пост главы РФС Валерия Газзаева, который сообщил, что подписал контракт с отечественными инвесторами, готовыми вкладывать деньги в российский футбол.

«А финансово-промышленная группа, поддерживающая Газзаева, готова вкладывать в футбол только в случае его избрания?» – написал Широков в Twitter.