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    Широков пошутил над предвыборным заявлением Газзаева

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал слова кандидата на пост главы РФС Валерия Газзаева, который сообщил, что подписал контракт с отечественными инвесторами, готовыми вкладывать деньги в российский футбол.

    «А финансово-промышленная группа, поддерживающая Газзаева, готова вкладывать в футбол только в случае его избрания?» – написал Широков в Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:09

      Широков зрит в корень, ага, я вот тоже не устаю повторять, что за Псом стоит группка, тщетно пытающаяся подобраться к элитной кормушке.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 13:59

      Широков еще тот жиполис

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 сентября 2016, 13:13

      Хороший подкол. Нет, ребята, что хорошо, то хорошо.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 24 сентября 2016, 12:18

      твиттераст рот открыл

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 24 сентября 2016, 12:04

      Лучше бы в твиттере карьеру завершил)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > zarsm 24 сентября 2016, 12:11

      1
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