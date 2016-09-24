Прядкин снял свою кандидатуру в пользу Мутко

Вице-президент РФС Сергей Прядкин выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза. Прядкин подверг жесточайшей критике программу развития футбола Валерия Газзаева.

«За 15 лет уровень доходов вырос до 60 миллионов долларов. Не бывает так, в стране кризис, а футбол в шоколаде. Предложение Газзаева зарабатывать 200 миллионов долларов от телетрансляций? Нам требуются 13,5 миллионов подписчиков, готовых платить по тысяче рублей», – заявил Прядкин.

В конце своей речи вице-президент РФС сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Виталия Мутко.