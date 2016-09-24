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Кредиторская задолженность РФС составляет 376 миллионов

24 сентября 2016, 09:33
17

Стала известна общая сумма кредиторской задолженности Российского футбольного союза. В информационном бюллетене, подготовленном к конференции РФС, указано, что организация должна 376 миллионов рублей.

Как указано в документе, общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 миллиард 379 миллионов рублей (604 миллиона рублей – к погашению), на начало 2015 года – 1 миллиард 273 миллиона рублей (852 миллиона рублей – к погашению), на сентябрь 2015 года – 2 миллиарда 581 миллион рублей (1 миллиард 312 миллиона – к погашению), на начало 2016 года – 1 миллиард 482 миллиона рублей (622 миллиона рублей – к погашению).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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qweewqqweewq
1474700813
Короче РФС убыточное предприятие
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Дон Посей
1474702621
заключение договоров в рублях - смех, а в евробаксах - жопа!
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prosport69
1474703148
Так когда-нибудь и в плюсе будут)
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Legioner-05
1474703264
Мутят и богатеют мрази
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474704138
Сначала берут все больше и больше, крутят-вертят, шикуют-жируют. А ближе к выборам стараются погасить, пускают пыль в глаза - вот, мол, как мы здорово работаем.
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63_Camapa_63
1474704618
Пилят бабло как хотят, а потом у нас долги плачутся . Конечно будут долги раз кубок ФНЛ проводить на Кипре. Сами наверно решили всей толпой отдохнуть на пляже, все за наши деньги
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спартак спартаков1
1474705498
по карманам растащили.коррупция везде...сажать их всех
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тётя ASYA
1474709366
каждый тур штрафуют клубы на несколько сотен тысяч,это грубо за весь чемп где-то от 1 до 2,5 млн.куда эти бабки уходят?!
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ivanthebest
1474710800
Не хило так расторжение контракта с Капелло обошлось (отчёт за сентябрь 2015).... В 1 млрд.... а говорили мол всё уладили и неустойка меньше... Пиздёжь да и только...
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Антибиотик
1474714057
Пока с десяток человек из РФС не расстреляют, порядка не будет. Мутко вон как к кормушке присосался, говорит, называйте меня кем угодно, я буду терпеть.
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