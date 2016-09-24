Кредиторская задолженность РФС составляет 376 миллионов

Стала известна общая сумма кредиторской задолженности Российского футбольного союза. В информационном бюллетене, подготовленном к конференции РФС, указано, что организация должна 376 миллионов рублей.

Как указано в документе, общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 миллиард 379 миллионов рублей (604 миллиона рублей – к погашению), на начало 2015 года – 1 миллиард 273 миллиона рублей (852 миллиона рублей – к погашению), на сентябрь 2015 года – 2 миллиарда 581 миллион рублей (1 миллиард 312 миллиона – к погашению), на начало 2016 года – 1 миллиард 482 миллиона рублей (622 миллиона рублей – к погашению).