Прядкин: «Летать в облаках не стоит, но сборная России должна выходить из группы на чемпионате мира-2018»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что сборная России на домашнем чемпионате мира должна ставить перед собой реальные цели.

«Я – прагматик, потому считаю, цель должны быть одна – побеждать в каждом матче. А цели? Их надо ставить самые высокие. Вижу в товарищеских матчах настрой ребят, их желание. В том числе и у тех, кто пришел в сборную совсем недавно. Выигрывать необходимо, повторюсь, в каждой игре. В нашей стране проходит чемпиона мира -2018, ударить в грязь лицом никак нельзя. Летать в облаках не стоит, но из группы выходить надо. А дальше уже посмотрим», – заявил Прядкин.