«Спартак» не выдвигал Федуна в исполком РФС

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что «Спартак» не предлагал ввести в исполком РФС владельца клуба Леонида Федуна.

«Предложение по выдвижению Леонида Арнольдовича от клуба «Спартак» не поступило. Было пять кандидатов: Евгений Гинер, Александр Дюков, Ильсур Метшин, Сергей Галицкий и Анатолий Мещеряков. В результате тайного голосования было утверждено три кандидата. Вместе с тем считаю, что такие фигуры, как Сулейман Керимов, Леонид Федун, Сергей Галицкий должны входить в попечительский совет РФС. Они это заслужили своей работой по развитию отечественного футбола», – заявил Прядкин.