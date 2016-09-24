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    Албин: «Только чудики могли таким образом управлять строительством «Крестовского»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал необоснованными требования инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» вернуть им понесенные затраты и убытки при строительстве нового домашнего стадиона «Зенита» на Крестовском острове.

    «Вторая пятилетка по освоению бюджетных средств Санкт-Петербурга для компании прошла незаметно. И все было бы хорошо, да вот контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. А чудо заключается в том, что слишком терпелив был заказчик: год – два – пять – восемь… Город и страна уже потеряли веру в то, что когда-нибудь этот стадион будет достроен. Но «эффективные менеджеры» веру в бюджетные возможности Санкт-Петербурга не потеряли по сей день.

    Только на чудо может уповать «Трансстрой», ожидая дополнительные 8,1 млрд, которые квалифицируют те же «эффективные менеджеры» как совокупные исковые требования к Смольному. Впрочем, чудо и то, что сумма финансовой дыры (финансовых претензий) с августа по сентябрь текущего года удвоилась. Если накануне расторжения контракта генподрядчик уверял, что в финансовой модели проекта недостает 4,3 млрд, то после расторжения сумма выросла до 8,1 млрд – ну не чудо ли?!

    Иначе как чудом не назовешь то, что Санкт-Петербург и Россия в преддверии Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира – 2018 года строили стадион, но только «эффективные менеджеры» «Трансстроя» знали, что на Крестовском острове создается самый большой бассейн под открытым небом. Еще одно чудо заключается в том, что «эффективные менеджеры», получая огромное денежное вознаграждение, на протяжении всего периода строительства скрывали численность работающих на объекте, показывали зарплатные ведомости, в которых фигурировала цифра 700 человек, однако фактически единовременно работало 300, вахтовым методом. Можно ли построить стадион, здание, сооружение площадью 280 тыс. кв. м. силами собственных 300 человек? Можно, но нормативный подход позволяет рассчитать время, необходимое для завершения строительства стадиона таким «ударным» коллективом. По мнению экспертов, около 30 лет! Что хочется сказать в заключение? Только чудики от строительства могли таким чудным образом управлять этим чудесным объектом», – заявил Албин.

    Источник: Fontanka.ru

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    24.09.2016 06:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 сентября 2016, 16:52

      Опозорились на всю страну, Зенит косвенно подставили, СПБ. Козлы одним словом. Интересно, кого же назначат крайним?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6008

      GoldPlayFIFARus9 24 сентября 2016, 15:49

      Ах да.Эти чудики и есть правительство СПБ,ведь именно они являлись заказчиком,и именно они 10 лет фактически бездействовали,так что это он таких как он сам,в правительстве и назвал "чудиками"...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6008

      GoldPlayFIFARus9 24 сентября 2016, 15:48

      Это намёк на Мудко?))

      "Мутко: «Я чудик. Все беру на себя: допинг, провалы сборных»."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 24 сентября 2016, 13:14

      А вот что сказал Мутко: «Я чудик. Все беру на себя....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > порт 24 сентября 2016, 13:32

      Они бухали вместе вот и употребляют это слово наследующий день, чудики воришки

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2016, 12:56

      Всех под трибунал к херам собачьим!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2016, 12:55

      А где Министр спорта и Президент РФС, почему не в тюрьме?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 12:50

      они не чудики они воры, а вор где должен быть? думаю все знают в Крестах

      2
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 24 сентября 2016, 12:31

      в такие моменты я жалею что нет Сталина, давно бы все лес валили!!

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 24 сентября 2016, 11:55

      слишком много слова "чудики" сегодня)

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zarsm 24 сентября 2016, 12:31

      Они имеют ввиду-"чудаки",на букву "М"

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 сентября 2016, 11:46

      Разворовали бюджетных денег не меряно и концы в воду

      0
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