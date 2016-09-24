Прядкин: «60 миллионов россиян интересуются футболом»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что интерес к футболу в России высок.

– Сколько граждан России, по вашим подсчетам, следит за футболом?

– По данным исследований компании «Нильсон», почти 60 миллионов человек в той или иной степени интересуются футболом. Кстати, и рейтинги трансляции не упали, а немного подросли. Средняя телеаудитория одного матча – около миллиона человек. В этом году впервые по рейтингу матч «Спартак» – ЦСКА обогнал программу «Время». Это является нашим ориентиром.

– Но вы согласны, что посещаемость падает?

– Сейчас делать выводы рано. Давайте дождемся конца сезона. Пока могу сказать лишь следующее. Средняя посещаемость в сезоне-2014/15 составила 10 145 зрителей, в прошлом – 11 046, а за семь туров текущего – 11 886. Безусловно, негатив, возникший после Евро, сказался, но нельзя говорить о том, что интерес к футболу упал. Уровень посещаемости матчей остается стабильным на протяжении последних десяти лет и составляет за сезон более 3 миллионов человек.