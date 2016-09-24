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Прядкин: «60 миллионов россиян интересуются футболом»

24 сентября 2016, 00:46
10

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что интерес к футболу в России высок.

– Сколько граждан России, по вашим подсчетам, следит за футболом?

– По данным исследований компании «Нильсон», почти 60 миллионов человек в той или иной степени интересуются футболом. Кстати, и рейтинги трансляции не упали, а немного подросли. Средняя телеаудитория одного матча – около миллиона человек. В этом году впервые по рейтингу матч «Спартак» – ЦСКА обогнал программу «Время». Это является нашим ориентиром.

– Но вы согласны, что посещаемость падает?

– Сейчас делать выводы рано. Давайте дождемся конца сезона. Пока могу сказать лишь следующее. Средняя посещаемость в сезоне-2014/15 составила 10 145 зрителей, в прошлом – 11 046, а за семь туров текущего – 11 886. Безусловно, негатив, возникший после Евро, сказался, но нельзя говорить о том, что интерес к футболу упал. Уровень посещаемости матчей остается стабильным на протяжении последних десяти лет и составляет за сезон более 3 миллионов человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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Karrerim
1474668980
гнилой чемп. на совдеповские стадионы ходят нищеброды смотреть как играют корявые миллионеры. можете обижаться, но это примерно так и есть. сам такой
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serppion
1474684092
Тысяч десять специалистов интересуются футболом. А 60 миллионов россиян скорбят, что у нас такие специалисты.
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qweewqqweewq
1474687963
хочется уже и увидеть этот "Футбол", так сказать ждем когда и в России появится
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Maxim Nik
1474689594
Ещё бы, зрелище отменное.
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Фан666
1474691856
60 миллионов интересуются футболом и ненавидят таких как Прядкин
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63_Camapa_63
1474696289
60 милионов интересуются , вот именно только интересуются и все , 0,1 % ходит на стадионы. А с такой политикой и оставшихся растеряете нахрен
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Молчуновский
1474698055
Прядкин: «60 миллионов россиян интересуются футболом. Но я в это число не вхожу.»
Ответить
Юрий Крутько
1474700056
После чемпионата 2018г. в России,надеемся, интерес к футболу в стране будет значительно больше!Даешь бум к футболу!
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84aivengo
1474701168
у большинства это компьютерные игры
Ответить
Garrincha58
1474710497
если бы столько россиян интересовались футболом у нас бы посещаемость была в разы выше чем в Бундеслиге! Прядкин лучше вам спрятаться и больше не вылазить, вы там все в РФС чудИки или чудАки!?
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