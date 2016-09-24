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    Рэшфорд недоволен малым количеством игровой практики в «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признался, что расстраивается из-за малого количества игрового времени в новом сезоне.

    «Это расстраивает, но я не сержусь. Понимаю, что в нашей команде играет много отличных футболистов, в том числе и на моей позиции. Мне кажется, что не только я думаю, что заслуживаю шанса выходить в стартовом составе.

    Но это все хорошо для «МЮ», ведь многие игроки конкурируют между собой и хотят стать лучше», – сказал Рэшфорд.

    Источник: Skysports

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    24.09.2016 00:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 24 сентября 2016, 11:16

      В Аренду тебе надо.... в какой нибудь ПСВ или Аякс...

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 сентября 2016, 10:36

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 24 сентября 2016, 10:13

      Срочно надо забирать Рэшфорда в Спартак! Дадим ему игровой практики вволю. Эх, мечты, мечты.. ))))

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 24 сентября 2016, 08:00

      И Маур и прошлый тренер и бывший тренер сб.Англии
      ошибались не ставя Рэшфорда в состав, хотя он сколько
      матчей вытаскивал выходя на замену.Очень талантливый
      игрок если его ставить каждый матч вырастит в хорошего
      игрока может станет звездой.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2016, 01:41

      Не ну с Иброй трудно кому-то конкурировать, если по позиции. А так может и крайка сыграть в атаке. Будь моя воля посадил бы растерявшего все свои качества Руни на лавку и выпускал бы чаще Рэшфорда. А в качестве диспетчера использовать либо Мату, либо армяна, который к сожалению пока хандрит...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 сентября 2016, 01:21

      Моуринью политика странная очень много хороших игроков которые играть хотят играть больше , а он любит в команде микроклимат ломать !

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