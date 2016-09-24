Рэшфорд недоволен малым количеством игровой практики в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признался, что расстраивается из-за малого количества игрового времени в новом сезоне.

«Это расстраивает, но я не сержусь. Понимаю, что в нашей команде играет много отличных футболистов, в том числе и на моей позиции. Мне кажется, что не только я думаю, что заслуживаю шанса выходить в стартовом составе.

Но это все хорошо для «МЮ», ведь многие игроки конкурируют между собой и хотят стать лучше», – сказал Рэшфорд.