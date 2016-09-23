Симонян: «Российские футболисты не должны находиться в тепличных условиях. Они должны быть голодными»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Лимит на иностранцев оставлять?

– Оставлять.

– Разве это не создает тепличные условия для наших? Зачем доказывать право на место в составе, если есть российский паспорт?

– Но и с российским паспортом несколько претендентов на одно место! В команде 25 человек, есть еще дубль, вторые команды, так что конкуренция остается. А искусство тренера сделать так, чтобы российские футболисты не оказались в тепличных условиях. Футболист должен быть голодным. И Пеле, и Марадона вышли со двора.

– Наш футбол в кризисе, а клубы поднялись на 6-е место в рейтинге УЕФА. Парадокс?

– Нет, потому что за клубы играют не только россияне, но и легионеры.