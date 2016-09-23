ФИФА: «Процесс создания талисмана ЧМ-2018 стал самым интерактивным в истории»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о процессе создания талисмана чемпионата мира 2018 года.

«Процесс создания талисмана чемпионата мира стал самым интерактивным в истории. С самого начала российская общественность имела возможность предложить своих излюбленных персонажей, чем вдохновила местные таланты на разработку их дизайна. Сегодня мы снова приглашаем жителей страны принять участие — на этот раз проголосовав за одного из трех кандидатов на звание официального талисмана чемпионата мира-2018 в России», – сообщила Самура.