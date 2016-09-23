Президент РФПЛ: «Первые туры чемпионата показали, что в России высокий интерес к футболу»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин, являющийся кандидатом в президенты РФС, не считает, что футбол в стране находится в кризисе.

– На ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится российский футбол – лиги, сборная? Вы согласны с тем, что мы пребываем в глубочайшем кризисе?

– Я так не думаю. Конечно, результаты чемпионата Европы вызвали определенное разочарование у российских болельщиков, но матч за Суперкубок России и первые туры чемпионата страны показали, что интерес к нему остается стабильно высоким. Об этом говорят исследования, которые проводила РФПЛ совместно со своими партнерами.

В этом году мы долго определялись с основным вещателем на матч за Суперкубок России. Интерес болельщиков к матчу ЦСКА и «Зенита» зашкаливал. Было очень интересное предложение от «Матч ТВ», но по традиции первый матч сезона мы показали на Первом канале. И определяющим явилось пожелание наших партнеров и спонсоров.