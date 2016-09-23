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    Ерохин: «Мне нравится, когда больше играешь и меньше тренируешься»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам чемпионата России и Лиги чемпионов.

    «Конечно, когда побеждаешь, легче готовиться. А когда есть ошибки, приходится потом работать. Сейчас у нас идет серьезная работа как на поле, так и теоретическая. Выдалась напряженная неделя. У тренерского штаба максимальная задача — чтобы после каждого матча футболисты хорошо восстанавливались. Так что пока у нас нет как таковой подготовки, скорее, восстановительные занятия. Получается — матч, восстановление, матч, восстановление… Мне так даже больше нравится, когда больше играешь и меньше тренируешься», — сказал Ерохин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2016 21:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      товрос 24 сентября 2016, 11:57

      ему нравится когда больше играешь,меньше тренируешься и больше бабок получаешь

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 21:54

      Игра,как светлый праздник, а тренировки,как серые будни.Пахать надо и там, и там,но игра интереснее...

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