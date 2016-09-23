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    Глушаков приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

    Московский «Спартак» приступил к подготовке к матчу 8-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». К тренировкам в общей группе приступил полузащитник Денис Глушаков, восстановившийся после повреждения. С основным составом также трудились защитник «Спартака-2» Денис Кутин и вратарь молодежной команды Александр Максименко.

    Защитники Андрей Ещенко, Евгений Макеев и полузащитник Лоренсо Мельгарехо занимались по индивидуальной программе. Хавбек Александр Зуев, получивший травму голеностопа в матче 1/16 финала Кубка России в Хабаровске, продолжает курс лечения.

    Матч между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.09.2016 18:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 23 сентября 2016, 19:42

      Хочется сказать по Глушакову его в последние матчи очень много критиковали и отчасти правильно но только в его отсутствие все поняли,что этот человек просто создает огромный объём работы пресенгует,отбирает,помогает и атаке и защите всегда настроен на борьбу,идёт до конца.Я очень рад его возвращению,настоящий капитан.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ttter 23 сентября 2016, 21:22

      Как его нет, так адский пожар начинается.

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 21:43

      Я заметил,что когда Дениса нет и от Фернандо не исходит таких острых передачь и это напрямую говорит о том,что Ромуло по объему работы не может заменить Глушакова.

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