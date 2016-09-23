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    Мостовой: «На выборах президента РФС я бы проголосовал за Газзаева»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой высказал свое мнение относительно выборов президента РФС. По словам Мостового, эти выборы похожи на выборы в Думу, потому что побеждает одна и та же партия.

    «Любой из представленных кандидатов – это и плюс, и минус. Если мы говорим исключительно о футбольной составляющей, то я бы проголосовал за Валерия Газзаева. Безусловно, президент РФС – это руководящая должность, и у Мутко здесь есть преимущество. Но Газзаев является футбольным человеком и знает футбольные нюансы, аспекты. К тому же есть люди из других сфер, которые помогли бы ему на посту президента РФС.

    А вообще, выборы президента РФС – это такая же ситуация, как и с выборами в Думу, где много шума, но в итоге побеждает одна и та же партия. Вот и здесь наибольшее преимущество у Виталия Мутко, думаю, что он и победит, хотя кандидатов могло быть и больше. Но тут все как в политике – есть основные партии, а другие даже не рассматриваются», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2016, 21:34

      По ходу кони минусуют тут -фу.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 сентября 2016, 20:28

      Газаев рвется к кормушке! Видно во Владикавказе мало унес!

      1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 23 сентября 2016, 18:53

      не торопитесь с выводами,,,,Газзаев еще ,,тот,,потом логти не кусать

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 23 сентября 2016, 18:25

      Выборы РФС это как выборы в гос.думу, либо ты за партию власти, либо ты ничто, поймите, демократии нет и не будет, кого вам назначат, тот и будет рулить... хватит трёпа, безполезно...хотите перемен валите главного, удачи пиздо..болы.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2016, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и хорошо что ты не голосуешь.

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 17:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Голосовать за Газзаева то же самое, что голосовать за Гинера.

      -5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 17:35

      один другого лучше

      -1
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