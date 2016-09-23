Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Технический центр сборной России появится в «Лужниках» после ЧМ-2018

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что проект «Стратегия-2030» подразумевает создание в «Лужниках» технического центра сборной России после чемпионата мира-2018.

    «Стратегия предусматривает строительство национального тренировочного центра: Бронницы – как центр юношеских и молодежных команд, Новогорск – как центр подготовки к чемпионату мира и Лужники – как технический центр национальной сборной после чемпионата мира. После чемпионата мира у нас будет проект, будет построена хорошая гостиница, не исключаю, что там будет офис РФС, тренировочное поле, небольшой манеж», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2016 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 сентября 2016, 16:47

      Это если и будет, то без тебя, урод.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11