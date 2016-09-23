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    Мутко считает, что РФС должен возглавлять освобожденный президент

    Глава РФС Виталий Мутко в преддверии выборов президента Российского футбольного союза, поделился мнением относительно кандидатов. По словам Мутко, эту должность должен занимать освобожденный от остальных должностей человек.

    «Мне еще предстоят сутки на осмысление ситуации. Уверен, что РФС должен возглавлять освобождннный президент. Это большая структура. Для меня это большой вызов, надо восстанавливать реноме перед чемпионатом мира. Пока тревог насчет завтрашней конференции нет. Моей задачей было стабилизировать и успокоить ситуацию в футболе. Стабильность всегда лучше, чем нестабильность», – заявил министр спорта России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 14:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 сентября 2016, 17:39

      Что то здесь не чисто! Он видимо место Валере Газзаеву сливает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 16:05

      Я б для начала его все-таки посадил и только уже потом подумал насчет освобождения.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 сентября 2016, 15:42

      А я думал будет борьба на выборах, надеялся что их выиграет кто то но не Мудко, например усатый,

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 сентября 2016, 14:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и подходит к концу цирк с выборами в РФС

      -4
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