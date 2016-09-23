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    Вернблум: «Антирекорд Акинфеева? Виновата вся команда, особенно – Василий Березуцкий»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не слышал об антирекорде голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Отметим, Акинфеев пропускает голы уже в 38 матчах подряд. Швед в шутку назвал виноватым в этом Василия Березуцкого.

    «Акинфеев пропускает уже 38 матчей подряд? Да ладно! Я не знал. Спасибо, парни, теперь обязательно приколюсь. А если серьезно, не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Считаю, что Игорь один из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что, как вы говорите, он пропускает так много в Лиге чемпионов, это вина всей команды и, в первую очередь, Василия Березуцкого», – заявил полузащитник «Российской газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 13:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +103

      Серго24 26 сентября 2016, 10:56

      Подкалывает Ваську)

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 23 сентября 2016, 18:26

      Теперь надо говорить антирекорд Василия Березуцкого

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 23 сентября 2016, 18:14

      Причёт тут Акинфеев ? Многие матчи, которые он должен был сыграть на 0 прое...бали сами защитники ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > user3618 23 сентября 2016, 18:47

      Ага, как и защитники сборной в матче с Кореей, ага.

      0
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      Рейтинг: +7

      lazy_mazik > Aztec58 23 сентября 2016, 22:36

      Уж что-что а та бабочка мне в кошмарах снится(

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Aztec58 26 сентября 2016, 12:01

      Акинфеев не робот...Ошибаются все

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 17:03

      эх Вася-Вася!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 сентября 2016, 16:45

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 сентября 2016, 16:25

      38 не так звучит как 10 лет! )))

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 сентября 2016, 16:12

      А скоро будет 39 )

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > la verdad 23 сентября 2016, 16:37

      Градусов.

      -3
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      Рейтинг: +6306

      порт 23 сентября 2016, 15:52

      А Вася уже купил бейсбольную биту, для серьёзного разговора с Понтусом.

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 сентября 2016, 15:39

      Шутник мля,)

      -2
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      Рейтинг: +197

      proekt 23 сентября 2016, 15:15

      хорошо зашла =)

      -2
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