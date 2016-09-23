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    Луческу: «Мои игроки хорошо готовы, не вижу никакой проблемы в таком графике»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о ходе подготовки к матчу восьмого тура РФПЛ с «Анжи», который пройдет 25 сентября.

    «Дайте нам отойти от игры на Кубок, завтра уже будем думать об «Анжи». «Анжи» неплохо выступает, три победы, они идут в верхней части таблицы. Это уже говорит о том, что команда очень сильная. На Новосельцева точно не сможем рассчитывать, Жирков — под вопросом. Файзулин и Рязанцев работают по индивидуальной программе, остальные — в общей группе. На Западе клубы еще больше матчей проводят, так что график у нас приемлемый. Мои игроки хорошо готовы, не вижу никакой проблемы в таком графике, они быстро восстанавливаются.

    Нельзя говорить, что у «Зенита» есть два или полтора состава. Просто есть состав, в котором все готовы выйти на поле. Вратари — мой большой вопрос. Каждый раз решаю, кто выйдет на поле. Я знаю, как лучше использовать того или иного голкипера. Ломбертс долго лечился, поэтому я не мог его использовать. Теперь он вошел в группу игроков, которых я использую. Нико — футболист высокого класса. Уверен, он нам еще поможет. Здоровая конкуренция присутствует», — сказал наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 11:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Цыган на коне....)))

      -4
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      Рейтинг: +185

      Edward52 23 сентября 2016, 16:43

      Что-то мне подсказывает, что у Зенита будет небольшая проблема в Каспийске. Во всяком случае могут увести 1 очко.

      -2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 23 сентября 2016, 12:16

      Будем биться,хотя шансов мало,но они всегда есть!

      -3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 сентября 2016, 12:02

      Нельзя говорить, что у «Зенита» есть два состава, когда в команде Кокорин и Лодыгин...

      -3
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