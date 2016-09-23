Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко: «Через какое-то время лимит вымрет сам по себе»

23 сентября 2016, 07:47
8

Президент РФС, министр спорта России Виталий Мутко уверен, что скоро российский футбол откажется от лимита на легионеров.

– Во многих странах лимит существовал десятилетиями! Просто у нас почему-то анализируют и сравнивают с сегодняшним положением дел в той же Германии. Все начинают с защиты своего рынка именно таким решением. А когда ты уже создаешь предпосылки, систему воспроизводства, экономически связываешь и заинтересовываешь всех, защищаешь молодежь, тогда уже лимит, конечно же, будет не нужен. Он через какое-то время вымрет сам по себе.

– И все-таки в нашем футболе на эту тему идет бурная дискуссия, многие уже запутались. К чему мы придем прямо сейчас?

– Да эта дискуссия никому не нужна! Я еще раз скажу: лимит – не догма. Но любая страна начнет с него, если на уровне национальных сборных нет стабильного результата, если ведущие клубы ориентированы на завоз игроков. Вы всегда найдете более готового футболиста. Я в свое время клуб собирал своими руками и через все это проходил. Тренеров уровня Юрия Андреевича Морозова, которые занимались бы молодежью, у нас очень мало. Если с вас требуют результат и при этом есть экономические возможности приобретать за рубежом футболистов, вы всегда поедете и купите. Никто заниматься своими не будет.

А рассчитывать, что появится суперталант... Даже его нужно доводить! Ведь в успехе игрока 10 процентов играет талант, а 90 – трудолюбие и упорная работа. Вот наша задача – улучшить подготовку, с одной стороны, а с другой – защитить молодых и дать им шанс. Как именно – надо думать. Может, прописывать в регламенте количество доморощенных футболистов в заявке клубов или ограничивать первые контракты потолком зарплат. Существует много механизмов, которые мы будем пытаться сейчас потихонечку внедрять.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1474606453
а министр-голый
Ответить
Алексей1988
1474607949
бредятина! Зачем вообще лимит? Ну пусть богатые клубы, типа Зенита, Спартака, ЦСКА на 100% буду укомплектованы легионерами сильными. А наши будут играть в таких клубах, как Амкар, Урал. И будут постоянно соперничать, играть против сильных игроков и клубов. И будет у них стремление уехать в Европу, пусть не в топ клубы, а даже в середнячки. Я не понимаю вообще этого идиотизма. В любом чемпионате сильном так и есть. Ман Сити, МЮ и т.д., там англичан раз, два и обчелся. Зато играя за средние клубы, игроков покупают потом за дело, а не из-за паспорта, как у нас. Руни в Эвертоне доказал свою состоятельность и купили его в МЮ за талант, а не за паспорт. А так лимит только губит футбол на всех уровнях, и на клубном и на сборном. Так бы, тот же Зенит купил сильных игроков, и в чемпионате было бы против них играть сложно и интересно, и в еврокубках может что показали бы достойное с сильным составом. А та приходится выпускать на поле бревна, типа Кокорина.
Ответить
Kulimen
1474609020
Или же сместить министра спорта и по совместительству президента РФС с должности, нужно потихонечку внедрять.
Ответить
Garrincha58
1474610451
двуличный харек совсем не давно по другому пел
Ответить
Aleks-voland
1474611411
Не вижу никакого смысла в лимите на легионеров в любом его проявлении, будь то 7+4 или 6+5 на поле, будь то 10+15 в заявке. Соглашусь с Алексеем1988, что самые обеспеченные клубы России укомплектуются легионерами. Не думаю, что это будут слабые игроки или игроки "средней руки", такие как Мельгарехо, Шкулетич и т.д. Российские сборники с большей долей вероятности будут вытеснены из таких клубов, может не сразу, но постепенно и отправяться в клубы середняки. Тем самым, в теории, способстуя росту среднего уровня в чемпионате. Следовательно как итог мы имеем, подросший уровень чемпионата России (в первую очередь в теории за счет команд середняков, ведь именно уровень таких команд должны определять уровень всего чемпионата), во-вторых, приток зрителей на трибуны, чем выше уровень игроков, тем более привлекательнее игра (да и футбол станет более интенсивнее, а то порой от перекатывания мяча по полю хочется "застрелиться" болельщикам, а потом футбольные люди назовут это "победа на классе", "тактика такая" и пр. отговорки), в-третьих, больше прибыли за счет притока болельщиков. У нас в конце концов новые современные стадионы строятся для комфорта болельщиков, в-четвертых, в выше сказанное должно способствовать увеличению прибыли клубов, как у "больших", так и середняков.
Ответить
Joko21
1474613857
Лимит вымрет тогда, когда Мутко оставит свой пост
Ответить
Sanches 1204
1474614860
Очень на это надеюсь
Ответить
kotmyshka
1474617340
" Как именно – надо думать." И сколько времени еще надо думать? Похоже, что думать нечем.
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
3
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
5
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+