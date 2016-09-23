Мутко: «Через какое-то время лимит вымрет сам по себе»

Президент РФС, министр спорта России Виталий Мутко уверен, что скоро российский футбол откажется от лимита на легионеров.

– Во многих странах лимит существовал десятилетиями! Просто у нас почему-то анализируют и сравнивают с сегодняшним положением дел в той же Германии. Все начинают с защиты своего рынка именно таким решением. А когда ты уже создаешь предпосылки, систему воспроизводства, экономически связываешь и заинтересовываешь всех, защищаешь молодежь, тогда уже лимит, конечно же, будет не нужен. Он через какое-то время вымрет сам по себе.

– И все-таки в нашем футболе на эту тему идет бурная дискуссия, многие уже запутались. К чему мы придем прямо сейчас?

– Да эта дискуссия никому не нужна! Я еще раз скажу: лимит – не догма. Но любая страна начнет с него, если на уровне национальных сборных нет стабильного результата, если ведущие клубы ориентированы на завоз игроков. Вы всегда найдете более готового футболиста. Я в свое время клуб собирал своими руками и через все это проходил. Тренеров уровня Юрия Андреевича Морозова, которые занимались бы молодежью, у нас очень мало. Если с вас требуют результат и при этом есть экономические возможности приобретать за рубежом футболистов, вы всегда поедете и купите. Никто заниматься своими не будет.

А рассчитывать, что появится суперталант... Даже его нужно доводить! Ведь в успехе игрока 10 процентов играет талант, а 90 – трудолюбие и упорная работа. Вот наша задача – улучшить подготовку, с одной стороны, а с другой – защитить молодых и дать им шанс. Как именно – надо думать. Может, прописывать в регламенте количество доморощенных футболистов в заявке клубов или ограничивать первые контракты потолком зарплат. Существует много механизмов, которые мы будем пытаться сейчас потихонечку внедрять.