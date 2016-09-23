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    Мутко: «Через какое-то время лимит вымрет сам по себе»

    Президент РФС, министр спорта России Виталий Мутко уверен, что скоро российский футбол откажется от лимита на легионеров.

    – Во многих странах лимит существовал десятилетиями! Просто у нас почему-то анализируют и сравнивают с сегодняшним положением дел в той же Германии. Все начинают с защиты своего рынка именно таким решением. А когда ты уже создаешь предпосылки, систему воспроизводства, экономически связываешь и заинтересовываешь всех, защищаешь молодежь, тогда уже лимит, конечно же, будет не нужен. Он через какое-то время вымрет сам по себе.

    – И все-таки в нашем футболе на эту тему идет бурная дискуссия, многие уже запутались. К чему мы придем прямо сейчас?

    – Да эта дискуссия никому не нужна! Я еще раз скажу: лимит – не догма. Но любая страна начнет с него, если на уровне национальных сборных нет стабильного результата, если ведущие клубы ориентированы на завоз игроков. Вы всегда найдете более готового футболиста. Я в свое время клуб собирал своими руками и через все это проходил. Тренеров уровня Юрия Андреевича Морозова, которые занимались бы молодежью, у нас очень мало. Если с вас требуют результат и при этом есть экономические возможности приобретать за рубежом футболистов, вы всегда поедете и купите. Никто заниматься своими не будет.

    А рассчитывать, что появится суперталант... Даже его нужно доводить! Ведь в успехе игрока 10 процентов играет талант, а 90 – трудолюбие и упорная работа. Вот наша задача – улучшить подготовку, с одной стороны, а с другой – защитить молодых и дать им шанс. Как именно – надо думать. Может, прописывать в регламенте количество доморощенных футболистов в заявке клубов или ограничивать первые контракты потолком зарплат. Существует много механизмов, которые мы будем пытаться сейчас потихонечку внедрять.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 07:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 сентября 2016, 10:55

      " Как именно – надо думать." И сколько времени еще надо думать? Похоже, что думать нечем.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 сентября 2016, 10:14

      Очень на это надеюсь

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 09:57

      Лимит вымрет тогда, когда Мутко оставит свой пост

      0
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 23 сентября 2016, 09:16

      Не вижу никакого смысла в лимите на легионеров в любом его проявлении, будь то 7+4 или 6+5 на поле, будь то 10+15 в заявке. Соглашусь с Алексеем1988, что самые обеспеченные клубы России укомплектуются легионерами. Не думаю, что это будут слабые игроки или игроки "средней руки", такие как Мельгарехо, Шкулетич и т.д. Российские сборники с большей долей вероятности будут вытеснены из таких клубов, может не сразу, но постепенно и отправяться в клубы середняки. Тем самым, в теории, способстуя росту среднего уровня в чемпионате. Следовательно как итог мы имеем, подросший уровень чемпионата России (в первую очередь в теории за счет команд середняков, ведь именно уровень таких команд должны определять уровень всего чемпионата), во-вторых, приток зрителей на трибуны, чем выше уровень игроков, тем более привлекательнее игра (да и футбол станет более интенсивнее, а то порой от перекатывания мяча по полю хочется "застрелиться" болельщикам, а потом футбольные люди назовут это "победа на классе", "тактика такая" и пр. отговорки), в-третьих, больше прибыли за счет притока болельщиков. У нас в конце концов новые современные стадионы строятся для комфорта болельщиков, в-четвертых, в выше сказанное должно способствовать увеличению прибыли клубов, как у "больших", так и середняков.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2016, 09:00

      двуличный харек совсем не давно по другому пел

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 08:37

      Или же сместить министра спорта и по совместительству президента РФС с должности, нужно потихонечку внедрять.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 23 сентября 2016, 08:19

      бредятина! Зачем вообще лимит? Ну пусть богатые клубы, типа Зенита, Спартака, ЦСКА на 100% буду укомплектованы легионерами сильными. А наши будут играть в таких клубах, как Амкар, Урал. И будут постоянно соперничать, играть против сильных игроков и клубов. И будет у них стремление уехать в Европу, пусть не в топ клубы, а даже в середнячки. Я не понимаю вообще этого идиотизма. В любом чемпионате сильном так и есть. Ман Сити, МЮ и т.д., там англичан раз, два и обчелся. Зато играя за средние клубы, игроков покупают потом за дело, а не из-за паспорта, как у нас. Руни в Эвертоне доказал свою состоятельность и купили его в МЮ за талант, а не за паспорт. А так лимит только губит футбол на всех уровнях, и на клубном и на сборном. Так бы, тот же Зенит купил сильных игроков, и в чемпионате было бы против них играть сложно и интересно, и в еврокубках может что показали бы достойное с сильным составом. А та приходится выпускать на поле бревна, типа Кокорина.

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      Рейтинг: +8018

      nik55 23 сентября 2016, 07:54

      а министр-голый

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