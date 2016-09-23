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    Мутко: «Буду работать, пока мне будут доверять»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что он продолжит занимать свои должности до тех пор, пока будет чувствовать доверие со стороны руководства страны, спортсменов и федерации.

    – А вы сами видите проблему в совмещении постов министра спорта и президента РФС?

    – Моя задача – создавать условия для развития спорта в стране, оказывать организационную и финансовую поддержку видам спорта, помогать федерациям в стратегическом плане, создавать для них материальную базу и так далее. Перед российским спортом стоит много вызовов, но пока мне доверяет руководство страны, пока мне доверяют спортсмены и федерации, я буду продолжать работать. Впереди у нас чемпионат мира по футболу, так что режим сейчас очень жесткий. Нужно подготовить к этому событию 11 городов, к Кубку конфедераций – четыре города. Поэтому мне нужно как минимум один-два раза в месяц определенный город из этого списка посещать. Иначе пропадает контроль. Это непростая задача. Вот сейчас чемпионат мира в Колумбии по мини-футболу. Мы должны туда полететь, поддержать команду, правильно? Недавно ездил в Химки, уделил внимание нашей женской сборной. Плюс к этому международная деятельность. Представьте себе: конгрессы, исполкомы и прочее. На подобных мероприятиях нужно проводить по 120 – 130 дней в году, чтобы не ослаблять наши позиции в мире. Поэтому, конечно, президент такой крупной спортивной федерации, как РФС, должен быть освобожденным человеком, чтобы посвящать этой деятельности все свое рабочее время. И на посту президента РФС я стараюсь сделать так, чтобы стратегия развития футбола в стране не зависла от личности президента. Чтобы принимали стратегию и стремились ее реализовать. Например, ушел я с поста президента, пришел кто-то другой, а система работает. Как в немецком футболе, где сменилось четыре главы за последнее время, а немцы при этом – чемпионы мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 06:47
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 сентября 2016, 12:44

      Так уже давно никто не доверяет, а всё сидит...

      0
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 23 сентября 2016, 12:22

      По моему давно пора уйти , доверия никакого нет и ооочень давно ...как то человек за свои слова вообще не отвечает

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 сентября 2016, 10:57

      Слова, слова...

      1
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      Рейтинг: +12

      Vladimir1892 23 сентября 2016, 10:52

      Это же вор! У Капелло денег поимел и вообще. С Питера с таким шлейфом переехал. Гасить его надо. Если останется, то про футбол в России можно забыть.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 23 сентября 2016, 10:31

      интересно что ему мешало делать все раньше...опять ляля разводит!!! или банальней вкус хруста почуял

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 сентября 2016, 10:24

      Если Мудко останется в РФС, то болельщики могут бойкотировать футбол,
      не приходя на футбольные матчи. Народ не доверяет Мудко.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 сентября 2016, 10:11

      Доверие большое дело.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 сентября 2016, 10:10

      Буду работать пока мне доверяет Путин, а он всю оставшуюся жизнь будет доверять.

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 09:54

      так уже, мягко говоря, в твоей работе есть сомнение и соответственно недоверие! Что ж ты на пост президента РФС выдвигаешься?

      0
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      Рейтинг: +40

      PESHES 23 сентября 2016, 09:53

      Блин покажите мне человека который ему дебилу доверяет.

      2
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