Генеральный директор РФС: «Мутко спас организацию»

Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился мнением о президенте организации Виталии Мутко.

«Я вижу Мутко практически ежедневно – в том числе и в кабинетах этого здания. Могу высказать свое личное мнение: Виталий Леонтьевич – управленец высочайшего уровня. Ему не нужно сидеть на работе каждый день, чтобы контролировать процессы. Он в курсе всех важнейших проблем РФС и нашего футбола. Моя задача как руководителя – как раз фильтровать важные и второстепенные вопросы, вынося ему на решение то, что действительно имеет значение. Мы общаемся каждый день, обсуждаем все проблемы. Если Мутко за что-то берется, то знает это досконально. Так что пусть критики не волнуются.

С приходом Мутко мы поставили две простые задачи: уменьшить расходы и увеличить доходы. Сократили количество мероприятий, сократили штат, ушли от валютных расчетов, оптимизировали календари всех сборных. Но этого было мало, требовалось работать и над доходной частью. Эту часть Виталий Леонтьевич взял на себя. Благодаря его усилиям, появилось несколько мощных спонсоров – «Новатэк», «Мегафон», «Норильский никель», «Росбанк», «Гослото». Благодаря этому, мы ушли за год с минус 2,6 миллиарда на минус 600 миллионов. Вполне допустимая кредиторка. Если год мы имели задолженность и перед налоговыми органами, и перед персоналом, то сейчас такой проблемы нет. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС», – сказал Алаев.