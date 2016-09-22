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Генеральный директор РФС: «Мутко спас организацию»

22 сентября 2016, 23:25
38

Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился мнением о президенте организации Виталии Мутко.

«Я вижу Мутко практически ежедневно – в том числе и в кабинетах этого здания. Могу высказать свое личное мнение: Виталий Леонтьевич – управленец высочайшего уровня. Ему не нужно сидеть на работе каждый день, чтобы контролировать процессы. Он в курсе всех важнейших проблем РФС и нашего футбола. Моя задача как руководителя – как раз фильтровать важные и второстепенные вопросы, вынося ему на решение то, что действительно имеет значение. Мы общаемся каждый день, обсуждаем все проблемы. Если Мутко за что-то берется, то знает это досконально. Так что пусть критики не волнуются.

С приходом Мутко мы поставили две простые задачи: уменьшить расходы и увеличить доходы. Сократили количество мероприятий, сократили штат, ушли от валютных расчетов, оптимизировали календари всех сборных. Но этого было мало, требовалось работать и над доходной частью. Эту часть Виталий Леонтьевич взял на себя. Благодаря его усилиям, появилось несколько мощных спонсоров – «Новатэк», «Мегафон», «Норильский никель», «Росбанк», «Гослото». Благодаря этому, мы ушли за год с минус 2,6 миллиарда на минус 600 миллионов. Вполне допустимая кредиторка. Если год мы имели задолженность и перед налоговыми органами, и перед персоналом, то сейчас такой проблемы нет. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (38)
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кошмарик
1474576600
прогиб засчитан! осталось только в булки чмокнуть Мутко.. хотя , может уже и чмокнул..
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valike35
1474577066
с таким руководством наш футбол так и останется в жопе
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Дон Посей
1474577674
Супер-мастерство - убрать расходы за счёт сокращения количество попоек, и оптимизировать календарь матчей! Ещё взять в спонсоры жуликов и растратчиков. И видать, хорошо потрудился над доходной частью... А это ваще пипец - ""Если год мы имели задолженность и перед налоговыми органами, и перед персоналом, то сейчас такой проблемы нет. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало""" Накушались, функционёры?! А на футбол-то , народный вид спорта, вам насрать! Опять опыты, суки, ставить будете? Без.ув.
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Iskandero
1474579582
Понеслось *овно по трубам... Теперь мода рвать *опу за Мудко?!
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Сергей Свояк
1474579669
Там зарплата Капелло только 710.000.000 рублей в год. А сумма отступных по контракту = 1.600.000.000 рублей... Дибилом не нужно было быть, чтобы подписывать такие контакты, чтобы потом не клянчить деньги у Алишера Усманова... Хватит уже "бабушку лохматить"... "Спас" он организацию...
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Doktor Dik
1474579917
лучше бы о игре футбол думали, а не о круговороте денег в футболе
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Тraumtanzеr
1474589063
Пусть спасет окончательно, просто съебется.
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Snek
1474592943
хорош тут заливать, долги РФС оплатил Абрамович, потому что Путин со своей шоблой прижал, мудко просто тупой пидарасик, который живёт на государственное бабло
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a-rakhmatov
1474594239
"Кукушка хвалит петуха / За то, что хвалит он кукушку"........ всех их надо гнать поганой метлой и ставить компетентных специалистов)))
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gor77
1474595915
Хрендец! ЭТО не пробить. Аппарат заработал. И коротко о министре Мутко: Получил начальное профессиональное образование в мореходном ПТУ в городе Петрокрепость Ленинградской области по специальности «моторист», затем окончил Ленинградское речное училище. Заочно, будучи в должности председателя Кировского райсовета, без отрыва от работы окончил находящийся на территории Кировского района Ленинградский институт водного транспорта по специальности «инженер-механик на судовых машинах» (1987). Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (1999). 16 июня 2006 года, будучи президентом Российского футбольного союза, защитил в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов диссертацию на тему «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии физической культуры и спорта». По результатам защиты ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук. Биография В юности прошёл путь от секретаря ВЛКСМ Ленинградского речного училища до главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга. После получения начального профессионального образования в мореходном ПТУ в 1977—1978 годах работал матросом-мотористом на судах Ленинградского морского порта и управления Северо-Западного речного пароходства. С 1980 года стал членом КПСС. Вскоре был выдвинут на работу в исполком Кировского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда; работал на должностях инструктора, заведующего отделом по социальным вопросам, секретаря райисполкома. В 1983—1991 годах — председатель исполкома Кировского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда В 1987 году, находясь на должности председателя Кировского райсовета, без отрыва от работы заочно окончил находящийся на территории подведомственного ему района Институт инженеров водного транспорта. В 1990 году избран депутатом Кировского райсовета. В 1990—1991 годах — председатель исполкома Кировского районного Совета. С 1991 года — глава администрации Кировского района города. В 1992 году приглашён в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя мэра города — председателя комитета мэрии по социальным вопросам. Имел хорошие отношения с А. Собчаком; после его поражения на губернаторских выборах летом 1996 года ушёл из администрации города. С 1997 года по 2003 год — президент ФК «Зенит». Ну и так далее... (((((
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