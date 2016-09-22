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    Генеральный директор РФС: «Мутко спас организацию»

    Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился мнением о президенте организации Виталии Мутко.

    «Я вижу Мутко практически ежедневно – в том числе и в кабинетах этого здания. Могу высказать свое личное мнение: Виталий Леонтьевич – управленец высочайшего уровня. Ему не нужно сидеть на работе каждый день, чтобы контролировать процессы. Он в курсе всех важнейших проблем РФС и нашего футбола. Моя задача как руководителя – как раз фильтровать важные и второстепенные вопросы, вынося ему на решение то, что действительно имеет значение. Мы общаемся каждый день, обсуждаем все проблемы. Если Мутко за что-то берется, то знает это досконально. Так что пусть критики не волнуются.

    С приходом Мутко мы поставили две простые задачи: уменьшить расходы и увеличить доходы. Сократили количество мероприятий, сократили штат, ушли от валютных расчетов, оптимизировали календари всех сборных. Но этого было мало, требовалось работать и над доходной частью. Эту часть Виталий Леонтьевич взял на себя. Благодаря его усилиям, появилось несколько мощных спонсоров – «Новатэк», «Мегафон», «Норильский никель», «Росбанк», «Гослото». Благодаря этому, мы ушли за год с минус 2,6 миллиарда на минус 600 миллионов. Вполне допустимая кредиторка. Если год мы имели задолженность и перед налоговыми органами, и перед персоналом, то сейчас такой проблемы нет. Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС», – сказал Алаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2016 23:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 сентября 2016, 21:03

      увеличил штаты и зарплаты в разы...хорошую лапу имеет ( умеет лапа спонсоров доить)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 сентября 2016, 14:59

      Рука руку моет! Как иначе должен был сказать его коллега-лизун???
      А мудку радуются только питерцы, по-другому зене не видать трофеев, ведь управлять матчами кто будет???

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 23 сентября 2016, 13:59

      Леонтич молодец..уважаю..у нас готовы любого обосрать..

      -2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 23 сентября 2016, 13:40

      Мутко - это ставленник Путина. Чему же тогда все удивляются?!!!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 сентября 2016, 12:27

      ...жопализы, и не только в РФС...

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 23 сентября 2016, 12:12

      Подлиза...

      1
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 23 сентября 2016, 12:02

      Спас организация? ну если это только организация "Спасите "бедствующих" министров"

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 сентября 2016, 10:01

      О как!

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 23 сентября 2016, 09:13

      «По сути, Мудко спас РФС», – сказал лизожоп Алалаев.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2016, 08:59

      мутко-чип и дейл

      1
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