«Спартак»: «Арест денег за участие в ЛЕ не связан с матчами против АЕКа»

«Спартак» опубликовал заявление по поводу ареста 1,35 миллиона швейцарских франков на счетах клуба.

«Арест УЕФА сумм, причитающихся «Спартаку» за участие в Лиге Европы сезона-2016/2017, не связан с прошедшими матчами с кипрской командой АЕК в рамках 3-го квалификационного раунда нынешнего турнира.

Указанный арест обусловлен решениями испанского и швейцарского судов, принятыми в связи с трансферными сделками 1996 года.

Судебные решения будут обжалованы клубом в установленном порядке», – сказано в заявлении «Спартака».