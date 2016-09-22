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    «Спартак»: «Арест денег за участие в ЛЕ не связан с матчами против АЕКа»

    «Спартак» опубликовал заявление по поводу ареста 1,35 миллиона швейцарских франков на счетах клуба.

    «Арест УЕФА сумм, причитающихся «Спартаку» за участие в Лиге Европы сезона-2016/2017, не связан с прошедшими матчами с кипрской командой АЕК в рамках 3-го квалификационного раунда нынешнего турнира.

    Указанный арест обусловлен решениями испанского и швейцарского судов, принятыми в связи с трансферными сделками 1996 года.

    Судебные решения будут обжалованы клубом в установленном порядке», – сказано в заявлении «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.09.2016 21:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 23 сентября 2016, 01:46

      отобрать все у всех

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      Рейтинг: +108

      dimsok 23 сентября 2016, 00:45

      Ни дня без новостей о Спартаке, прям спорт-экспресс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 сентября 2016, 22:29

      Срока давности в Испании и Швейцарии нет?

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