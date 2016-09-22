«Тоттенхэм» попросил своих фанатов не демонстрировать символику в Москве перед игрой с ЦСКА

На самом деле те, кто хотел подраться в Марселе, нашли друг друга. Лично мы дружно фоткались и пили с ними пиво. А вот ракетницу именно наши разрядили в английскую трибуну. Так что мы ничем не лучше. А в общем, если сейчас будут плохо себя вести - надо будет наказывать
«Тоттенхэм» обратился к своим болельщикам в преддверии выездной встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
Клуб просит фанатов в целях личной безопасности избегать демонстрирования символики команды в Москве.
«Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона.
Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – сказано в обращении «Тоттенхэма».
Отметим, что эту просьбу связывают с конфликтами между английскими и российскими фанатами во время Евро-2016.
Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября.