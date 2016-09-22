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    «Тоттенхэм» попросил своих фанатов не демонстрировать символику в Москве перед игрой с ЦСКА

    «Тоттенхэм» обратился к своим болельщикам в преддверии выездной встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    Клуб просит фанатов в целях личной безопасности избегать демонстрирования символики команды в Москве.

    «Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона.

    Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – сказано в обращении «Тоттенхэма».

    Отметим, что эту просьбу связывают с конфликтами между английскими и российскими фанатами во время Евро-2016.

    Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.09.2016 19:08
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 сентября 2016, 10:55

      На самом деле те, кто хотел подраться в Марселе, нашли друг друга. Лично мы дружно фоткались и пили с ними пиво. А вот ракетницу именно наши разрядили в английскую трибуну. Так что мы ничем не лучше. А в общем, если сейчас будут плохо себя вести - надо будет наказывать

      1
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      Рейтинг: +31

      user3618 23 сентября 2016, 18:20

      Им сказали -Раша это пизде..ц, не суйте свой нос, отхватите по полной).

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 09:50

      Бздят суки.....они только в Европе себя хозяевами чувствуют....все равно вломят им болелы коней)))

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 сентября 2016, 08:05

      Да пусть ходят, кто их тронет то, Москва цивилизованный город

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 сентября 2016, 01:34

      Всё равно вломят и поделом.

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      Рейтинг: +32

      Denideni 22 сентября 2016, 22:39

      Если эти геи не будут нас провоцировать, тогда пусть живут.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Denideni 22 сентября 2016, 23:21

      какого хрена..потаптать их вне стадиона! пусть ответят за евро..

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 сентября 2016, 22:33

      Курам на смех

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2016, 21:57

      Пусть заодно русский язык выучат. А то на фразу "хау ду ю ду" в день матча могут и клубные цвета показать попросить.

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      Рейтинг: -242

      kauk 22 сентября 2016, 21:40

      в жопу

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 сентября 2016, 21:35

      у меня почему то всплыла ассоциация типа петухи не приветствуются в России, каждый блять судит по мере своей испорченности.

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