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    Канчельскис не считает «Спартак» лидером российского футбола

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил недоумение от того, что в матче 1/16 против «СКА-Хабаровска» «Спартак» выставил экспериментальный состав.

    «ЦСКА понять можно, потому что «армейцы» играют в Лиге чемпионов. Они, конечно, ротируют состав. А «Спартак» — это же не лидеры, они всегда занимали пятые-шестые места. В том году были пятыми. И какие они после этого лидеры? Если спартаковцы сейчас идут на первом месте, то это не говорит о том, что они лидеры. «Спартак» не играет ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Конечно, непонятно, почему принимаются такие действия тренерами. С другой стороны, где же еще молодежь проверять? Где вообще молодые футболисты? Амбиций у них много, а выходят на футбольное поле и зачастую не проявляют себя», – цитирует Канчельскиса Национальная служба новостей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2016 17:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 06:38

      В настоящее время де факто Спартак лидер.....станет ли он чемпионом время покажет)))

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos 22 сентября 2016, 18:35

      ну, Канчельскис себя показал еще тогда, когда болел за Селтик против Спартака в ЛЧ (являясь при этом еще и бывшим игроком Рейнджерс). Что за звериная ненависть к Спартаку - неясно. В компанию к Андронову с Порошиным - самое то.

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      Рейтинг: +76

      takca 22 сентября 2016, 18:20

      А кто такой канчельских сейчас он играл последний раз еще при советской власти.

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      Рейтинг: +22

      VitalyZenit1977 > takca 22 сентября 2016, 18:35

      А Вы посмотрите, как он с 91-го по 95 год на правом краю в Манчестер Юнайтед накручивал в атаке... Сразу поймёте, кто такой Канчельских. Советской власти уже не было...

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      Рейтинг: +121

      vog > VitalyZenit1977 22 сентября 2016, 18:54

      Вы хоть не смешите,если сами видели только нарезку моментов,ничего он там не накручивал.Брал только своей скоростью и работоспособностью,за это его Фергюссон и держал.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 22 сентября 2016, 18:16

      Всё же вся Российская спортивная журналистика держится на Спартаке и неважно хвалить или засирать,главное в заголовке Спартак.И это главное доказательство того что Спартак как был народной командой так ею и остался.

      11
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      Рейтинг: +121

      vog > ttter 22 сентября 2016, 18:59

      А о чём еще писать,напиши слово Спартак и будь уверен,что статья будет читаема.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нужно признать, что чтобы проверять молодежь - нужно выигрывать кубковые игры, а не сливать в первом же раунде;)
      Но именно со Спартаком - на 200% оправдано

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