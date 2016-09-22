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    Талалаев: «В матче с «Зенитом» мы были декорациями на празднике»

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев подвел итоги крупного поражения от «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Мы до этого достаточно закрывались. Сейчас у нас один выход — играть агрессивно и забивать. В этом матче мы создавали хорошие моменты, но не смогли забить. Если игрок не забивает пенальти, есть над чем задуматься. Но не хотелось совсем поддаваться такой авантюре. В итоге во втором тайме мы были декорациями на празднике, правда праздновал только «Зенит».

    Мы договорились играть больше флангами. Но первый же выход повлек за собой личную ошибку центрального защитника и пропущенный гол. После второго гола команда уже стала играть по-другому.

    Чем полезен для нас этот матч? Мы смогли определить свой уровень, чтобы не завышать ожидания. Кроме того, эта игра показала, над чем нам нужно работать. Жалко, что не забили гол и не создали праздник нашим зрителям. Самое главное, что нам сейчас не удается — реализовывать моменты и забивать мячи. Денис Поярков — наш лучший пенальтист, дважды до этого забивал, но сегодня, к сожалению, не получилось. Индивидуальное мастерство футболистов «Зенита» все-таки выше», — сказал Талалаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 19:45

      Талалаев иди и учи матчасть и тренируй мальчишек во дворе не твое это дело команды мастеров тренировать(вот сколько помню как он постоянно на ТВ аналитику разводит а толку ноль, сколько команд сменил и ни одну до ума не довел)

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