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  • УЕФА оштрафовал «Спартак» за ЛЧ 1996 года, а не за матчи с АЕКом

УЕФА оштрафовал «Спартак» за ЛЧ 1996 года, а не за матчи с АЕКом

22 сентября 2016, 15:07
21

УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро на основе документов 1996 года, а не из-за нарушений в матчах отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Об этом сообщил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

«В связи с ошибочным толкованием в СМИ ситуации с арестом УЕФА сумм, причитающихся ФК «Спартак» за участие в Лиге Европы сезона-2016/17, разъясняю: наш клуб действительно получил уведомление УЕФА об аресте указанных сумм, но это никоим образом не связано с матчами «Спартака» против АЕКа в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА. Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом.

В настоящее время наш клуб выясняет все обстоятельства принятия указанных судебных актов, после чего будут предприняты все необходимые действия для их обжалования», – сообщил Измайлов на своей странице в Facebook.

Напомним, что в сезоне-1995/96 «Спартак» выиграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Нанту».

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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cska-62
1474546145
«Российская газета» 22.09.2016 о санкциях, принятых в отношении футбольного клуба «Спартак»: «Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда г. Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда г. Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом". Блеск! Феноменальный образец бланкетного права… или современной правовой казуистики, граничащей уже с полным идиотизмом! Осталось прочитать следующее: «Санкции приняты на основании решения римского сената 72 г. до н. э., признавшего Спартака предводителем разбойничьей шайки…». И резолюцию с подписью автора: «Слава мировой плутократии, последовательно уничтожающей по всему миру какое-либо представление о праве вообще!». Преисподняя. Князь Тьмы.
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brutus6666
1474546730
А за 39 - 45 немцев штрафовать лишением всех очков будут ???? И их подельников на то время - Швейцария , Германия , Франция , Финляндия , Италия , Хорватия и т.д. за кампанию когда планируется ? Можно Аргентину наказать снятием со всех мировых чемпов )))
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Zeff
1474547024
Маразм!
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anri1703
1474547327
я короче понял что не чего не понял за что именно ???
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андрей андреев
1474552675
Наверное как всегда,так то оно так,только немножко не так.Как наше ТВ. Вроде правда,только немножко подправленная, а по существу-просто брехня.
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ГенГриг
1474553501
а чего не за 1957 г.? Придурки еврожопые
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Aztec58
1474554157
Трудное и темное было время. После блестящего выступления в группе Спартак был вынужден продать нескольких ведущих игроков, ослабив себя перед плей-офф. Потом убили гендиректора клуба Ларису Нечаеву с подругой и водителем. Следы вели в Махачкалу где и затерялись.
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Sanches 1204
1474556926
Офигеть какая скорость реагирования
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Обер-КанцлерЪ
1474564467
20 лет разбирались, суд точно не эстонский ??
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Павел Буре
1474575320
Блин, ну что за хрень, по телевизору говорят, что мы эту европу на .ую вертели, а они нам счета аристовывают!!! Чего-то я не понял, мы их, или они нас???
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