УЕФА оштрафовал «Спартак» за ЛЧ 1996 года, а не за матчи с АЕКом

УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро на основе документов 1996 года, а не из-за нарушений в матчах отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Об этом сообщил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

«В связи с ошибочным толкованием в СМИ ситуации с арестом УЕФА сумм, причитающихся ФК «Спартак» за участие в Лиге Европы сезона-2016/17, разъясняю: наш клуб действительно получил уведомление УЕФА об аресте указанных сумм, но это никоим образом не связано с матчами «Спартака» против АЕКа в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА. Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом.

В настоящее время наш клуб выясняет все обстоятельства принятия указанных судебных актов, после чего будут предприняты все необходимые действия для их обжалования», – сообщил Измайлов на своей странице в Facebook.

Напомним, что в сезоне-1995/96 «Спартак» выиграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Нанту».