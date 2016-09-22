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    УЕФА оштрафовал «Спартак» за ЛЧ 1996 года, а не за матчи с АЕКом

    УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро на основе документов 1996 года, а не из-за нарушений в матчах отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Об этом сообщил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

    «В связи с ошибочным толкованием в СМИ ситуации с арестом УЕФА сумм, причитающихся ФК «Спартак» за участие в Лиге Европы сезона-2016/17, разъясняю: наш клуб действительно получил уведомление УЕФА об аресте указанных сумм, но это никоим образом не связано с матчами «Спартака» против АЕКа в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА. Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом.

    В настоящее время наш клуб выясняет все обстоятельства принятия указанных судебных актов, после чего будут предприняты все необходимые действия для их обжалования», – сообщил Измайлов на своей странице в Facebook.

    Напомним, что в сезоне-1995/96 «Спартак» выиграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Нанту».

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2016 15:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 сентября 2016, 23:15

      Блин, ну что за хрень, по телевизору говорят, что мы эту европу на .ую вертели, а они нам счета аристовывают!!! Чего-то я не понял, мы их, или они нас???

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Павел Буре 23 сентября 2016, 08:14

      А ты не смотри росс. телевидение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 сентября 2016, 22:58

      Бред! На хрен такой тормознутый суд...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 сентября 2016, 20:14

      20 лет разбирались, суд точно не эстонский ??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > Обер-КанцлерЪ 23 сентября 2016, 00:41

      Финский братский.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 18:41

      видимо очень сложное дело было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 сентября 2016, 18:08

      Офигеть какая скорость реагирования

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:22

      Трудное и темное было время. После блестящего выступления в группе Спартак был вынужден продать нескольких ведущих игроков, ослабив себя перед плей-офф. Потом убили гендиректора клуба Ларису Нечаеву с подругой и водителем. Следы вели в Махачкалу где и затерялись.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 22 сентября 2016, 17:11

      а чего не за 1957 г.? Придурки еврожопые

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 16:57

      Наверное как всегда,так то оно так,только немножко не так.Как наше ТВ. Вроде правда,только немножко подправленная, а по существу-просто брехня.

      -1
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 22 сентября 2016, 16:35

      Неужто 20 лет для сроков исковой давности не котируется?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 22 сентября 2016, 15:58

      Вот это прецендент?! Долго судили-рядили, да такую хренотень родили...

      0
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