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    Россия сыграет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России получит в соперники по товарищеским матчам сильнейшие европейские национальные команды. В частности, речь идет об играх со сборными Италии, Франции и Германии.

    «Россия проведет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией. По договору Франция нам должна обратный матч. Планируем, что успеем сыграть до Кубка конфедераций с кем-то из сильных соперников. Все топовые команды сейчас заняты в квалификации к чемпионату мира — 2018, поэтому найти соперника крайне сложно. Нужно, чтобы все устраивало тренера, а также учитывать климатические условия. У нас впереди много хороших матчей. В следующем году попробуем открыть сочинский стадион товарищеской игрой», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2016 11:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +390

      fantom23 22 сентября 2016, 13:46

      Название статьи должно быть Россия ПРОИГРАЕТ товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией -)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > fantom23 23 сентября 2016, 13:00

      Что за пессимизм?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 13:41

      Толку-то от этих игр?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 сентября 2016, 13:20

      Да создайте сборную "легионеров", играющих в России. Назначьте ей грамотного тренера, например, Бердыева или Гончаренко (по совместительству). И играйте с ней! Или со сборной № 2. Только этим матчам как-то нужно придать вес. Дать им стимул. Материальный там или пропагандистский. Это будет куда проще и полезнее, чем с помпой ехать в Катар или в Вануату! Да и ведущие мировые сборные на "товарняки" выставят молодняк. Режим игр у лучших футболистов мира очень плотный. А вот на первенство мира в Россию они приедут непременно! И надерут задницу любой несыгранной сборной... Впрочем, на Черчесова я очень надеюсь... На его тренерский талант, трезвый расчёт и здравый смысл.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 сентября 2016, 13:16

      И всех обыграем.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 22 сентября 2016, 13:15

      Пустые слова мудко верит нельзя

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MEHROJ ЗЕНИТ 22 сентября 2016, 13:44

      Ага, не вер.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 12:50

      Что ОПЯТЬ сыграем с сильными? Литва должна нам обратный матч? Или Гана с Чехией?
      Сколько болтовни и все мимо.
      С Исландией хоть сыграйте - отпросите их с работы)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 сентября 2016, 12:26

      Вот это совсем другое дело, а то привыкли выигрывать у не топовых сборных.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Павел Буре 22 сентября 2016, 12:45

      выигрывать?)

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 сентября 2016, 12:24

      Вот это уже нормально,а то катар и подобные страны как то не серьёзно

      -1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 22 сентября 2016, 12:24

      Правильно, только такие команды могут показать то, над чем действительно надо работать Черчесову.

      1
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 22 сентября 2016, 12:12

      не плохо. хорошие спарринги

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