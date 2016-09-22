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    Бубнов: ««У нас сейчас нет той молодежи, на которую можно сделать ставку на чемпионате мира-2018»

    Известный эксперт Александр Бубнов отметил, что у отечественного футбола нет потенциала для укрепления состава сборной России качественными молодыми игроками.

    «У нас сейчас нет той молодежи, на которую можно сделать ставку на чемпионате мира-2018. Ведь не случайно упоминаются Жирков, Кержаков относительно национальной команды на предстоящем мундиале. Если к началу турнира Жирков будет лучшим на своей позиции, а ему будет к этому времени 35 лет, то представьте на каком уровне развитии наш детско-юношеский футбол. За два года чудес не бывает и это лишний раз доказывает, что у нас все завалено. А мы сейчас просто народ дурим», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    22.09.2016 09:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 23 сентября 2016, 18:28

      на ЧМ ждёт очередной провал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 17:07

      Чудеса случаются! Натурализация - детище Мутко!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 сентября 2016, 12:27

      мог бы и настругать, а не болаболить

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 22 сентября 2016, 11:18

      Корян,Баринов,Жемалетдинов,Миранчук...Разве не таланты? ума не хватает их использовать и давать опыта в игре?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 сентября 2016, 10:48

      Полностью согласен. Тут не только на 2018 никого в перспективе нет, да и на 2020

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 сентября 2016, 10:19

      согласен..хрень моодежь

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 сентября 2016, 09:59

      Да уж, это точно. С трудом верится,что молодежь успеет за два года обматереть и опыта набраться,чтобы достойно заменить наших футбольных старперов.

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