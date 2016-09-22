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    Анохин: «Мутко вне конкуренции на выборах, его поддерживает Путин»

    Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин отметил, что глава РФС Виталий Мутко выдвинул свой пост на очередные выборы главы союза при непосредственной поддержке президента РФ Владимира Путина.

    «Мутко вне конкуренции на предстоящих выборах. Его поддерживает президент России Владимир Путин, который и разрешил ему совмещение постов. Не надо иллюзий – сейчас преуспевают те структуры, которые поддерживает государство. Я считаю, что совмещение Мутко постов является правильным. А раньше президенты РФС не могли донести свои идеи до министра спорта РФ», – заявил Анохин.

    Источник: Спорт FM

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    22.09.2016 09:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 сентября 2016, 14:55

      Админ ресурс включён
      Расходимся посоны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2016, 12:26

      Мутко ангажированный чиновник - бюрократ и Вован именно его и поставит, он будет дальше разваливать российский футбол и спорт в целом.....самое страшное, что он сам считает себя незаменимым.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 сентября 2016, 12:23

      "Семья?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > +50/-50 22 сентября 2016, 12:24

      Мафия)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 22 сентября 2016, 11:55

      Как то всё гниловато ежели САМ поддерживает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 сентября 2016, 11:43

      Заранее озвучивают и угрожают: смотрите,мол,сам Путин потом ,если выиграешь у непотопляемого Мутко,разгневается.

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 сентября 2016, 11:33

      А сейчас какие идеи? Убрать естественную конкуренцию лимитом, снизив тем самым уровень мотивации игроков, а потом латать дыры в сборной иностранными игроками?

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 22 сентября 2016, 11:15

      Убил несуществующую интригу...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 сентября 2016, 11:13

      Убили экономику страны, убьют спорт в частности футбол и успокоятся.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 10:28

      Мало вероятно,что РФС возглавит Валерий Газзаев,у него проекты нереальные,полуфантастические какие-то.А больше кандидатур не представлено.Вывод:все останется как было.А хорошо это, или плохо, как всегда, покажет время...

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 сентября 2016, 10:26

      а нельзя ли Мутко главным в синхронное плавание? или бобслей??? да куда угодно,только подальше от футбола? пусть они свои идеи доносят..

      6
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