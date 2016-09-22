Шалимов показал самый удачный старт среди всех тренеров в истории «Краснодара»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов показал лучший старт на данном посту за всю историю клуба. Бывший полузащитник сборной России в трех матчах одержал три победы.

В дебютном матче Шалимова «быки» в гостях обыграли австрийский «Зальцбург» (1:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» дома выиграл у «Ростова» (2:1), а в 1/16 финала Кубка России был повержен «Спартак-Нальчик» (2:0).