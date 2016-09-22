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    Шалимов показал самый удачный старт среди всех тренеров в истории «Краснодара»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов показал лучший старт на данном посту за всю историю клуба. Бывший полузащитник сборной России в трех матчах одержал три победы.

    В дебютном матче Шалимова «быки» в гостях обыграли австрийский «Зальцбург» (1:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» дома выиграл у «Ростова» (2:1), а в 1/16 финала Кубка России был повержен «Спартак-Нальчик» (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2016 08:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 сентября 2016, 13:23

      Кононов тоже показал удачный старт что с того? Захваливать тренера пока рано!

      3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 22 сентября 2016, 12:56

      Посмотрим следующий матч.

      2
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      Рейтинг: +302

      mab1011 22 сентября 2016, 12:39

      Где бы был наш футбол без спартаковцев!!!??? В победах Спартака -заслуга фундамента Алейничева..., в Краснодаре -Шалимов рекорды бьет...
      А Каррера с Кононовым просто рядом проходили.

      2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 сентября 2016, 12:35

      первые десять метров мы все бежим с мировым рекордом))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 сентября 2016, 12:32

      Хорошее начало, может и закрепится на посту главного

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 22 сентября 2016, 12:17

      Как тренер он никакой, сильных соперников еще не было

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > карасевщина 22 сентября 2016, 17:00

      А Ницца?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 сентября 2016, 12:11

      А,что,Шалимов был отличным игроком.Ему и карты в руки.В последние годы много разных тренеров повылазило без футбольной практики.На мой взгляд,это то же самое,как купить водительские права .Куда кривая вынесет...))

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 сентября 2016, 11:19

      Дальнейших успехов!!!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 сентября 2016, 10:11

      "в истории «Краснодара»" - громко то как сказано ))

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 10:11

      Выводы делать рано,но начало, прямо скажем,отличное!Красивых побед Краснодару и Шалимову!

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