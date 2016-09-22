Виталий Денисов: «Слишком рано оценивать работу Семина в «Локомотиве»

Защитник«Локомотива» Виталий Денисов отметил, что на данный момент нельзя оценивать работу Юрия Семина на посту наставника команды.

«У «Локомотива» сейчас непростой момент — команда с трудом набирает очки, произошла смена тренера. Семин — профессионал высокого уровня. Но подробно говорить о работе тренера, тактических схемах и прочем я пока не могу — прошло еще слишком мало времени. Наставник не провел с нами даже предсезонную подготовку», – заявил Денисов.