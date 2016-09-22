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    Виталий Денисов: «Слишком рано оценивать работу Семина в «Локомотиве»

    Защитник«Локомотива» Виталий Денисов отметил, что на данный момент нельзя оценивать работу Юрия Семина на посту наставника команды.

    «У «Локомотива» сейчас непростой момент — команда с трудом набирает очки, произошла смена тренера. Семин — профессионал высокого уровня. Но подробно говорить о работе тренера, тактических схемах и прочем я пока не могу — прошло еще слишком мало времени. Наставник не провел с нами даже предсезонную подготовку», – заявил Денисов.

    Источник: Известия

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    22.09.2016 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 11:09

      Юрий Павлович в РФПЛ постепенно выправит ситуацию.А,вообще,чтобы наверняка попасть в Лигу Европы надо-бы выиграть кубок России!И это возможно!

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