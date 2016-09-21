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    Главный тренер «Химок»: «Претензии к игрокам предъявить нельзя, класс соперника сказался»

    Главный тренер «Химок» Александр Ирхин поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Локомотива» (0:3).

    – Я должен сказать, что несмотря на крупный счет, претензии к игрокам предъявить нельзя. Была попытка выровнять скорости, что не удалось. Класс соперника сказался. Там несколько игроков национальной сборной. Но до первого гола мы выглядели достойно, и конечный результат мог быть более достойный. Могу только поблагодарить команду за самоотдачу и желание.

    – Сложилось впечатление, что новички-легионеры не вписались в команду. Может, стоило выпустить старый состав?

    – Отчасти вы правы. Но причина не только в том, что они не сыграны, а еще и в том, что они не совсем готовы. Но их уровень игровой позволяет рассчитывать, что в будущем они помогут команде.

    – Матчи в Хабаровске и Красноярске оптимизма не добавили?

    – Естественно. Но здесь все зависело только от нас, – передает слова Ирхина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 23:10
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