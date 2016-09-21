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    В Алтайском крае от удара молнии во время матча погиб футболист

    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти молодого парня во время городских соревнований по футболу.

    Предварительно установлено, что 21 сентября 2016 года на одном из стадионов города Рубцовска во время городских соревнований по футболу между студенческих команд высших, средних профессиональных учебных учреждений в металлические ворота, около которых находились игроки обеих команд, ударила молния. В результате поражения природным разрядом четыре студента получили электротравмы, 18-летний парень скончался на месте, еще трое доставлены в медицинское учреждение, в том числе один несовершеннолетний, утверждает пресс-служба следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 сентября 2016, 09:59

      Перун! Не того футболиста!

      Жаль парня, конечно..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 21 сентября 2016, 18:30

      Ну это жесть конечно....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 21 сентября 2016, 18:27

      Поиграли....

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