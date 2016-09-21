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    Григорян: «Нам удалось нейтрализовать «Спартак»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победную игру в рамках Кубка России против «Спартака» (1:0). По словам наставника, хабаровчанам удалось нейтрализовать красно-белых.

    «Честно говоря, мы готовились к тому, что Промес и Зе Луиш выйдут в основе. Ну, и к лучшему, что этого не произошло. Тем не менее нам потребовалась 25 минут, чтобы разобраться в игре гостей. А потом я выпустил вместо второго нападающего третьего центрального полузащитника, после чего мы нейтрализовали преимущество «Спартака». Во втором тайме сыграли более остро, чем гости. Командную игру «Спартака», повторю, мы нейтрализовали. Вообще же наши центральные хавбеки знают, что делать в таких случаях», – заявил Григорян.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2016 15:21
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